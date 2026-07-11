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MotoGP. Гран-при Германии. Марк Маркес выиграл спринт, Алекс Маркес – 2-й, ди Джанантонио – 3-й

Пилот «Дукати» Марк Маркес выиграл спринт перед Гран-при Германии. Испанец одержал победу, стартовав с поула, и удерживая первую позицию от старта до до финиша.

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