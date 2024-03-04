"Русские, женитесь в подвале с бутылкой водки": Выходки мигрантов, не вошедшие в сводки МВД

Марина

В метро толпы неряшливых и грязных мигрантов ведут себя нагло кричат толкаются на русском не говорят. Болезни разносят и антисанитарию. России нужны специалисты , а не тупые и ленивые мигранты. Их опять стало слишком много и это опасно.