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"Русские, женитесь в подвале с бутылкой водки": Выходки мигрантов, не вошедшие в сводки МВД

"Русские, женитесь в подвале с бутылкой водки": Выходки мигрантов, не вошедшие в сводки МВД

Царьград Инфографика/Коллаж Царьграда Пока мигрантское лобби продолжает убеждать всех, что России не прожить без приезжих работяг, гастарбайтеры своей наглостью берут города: перекрывают федеральную трассу, стреляют на улицах, избивают русских из ненависти, обживаются в чужих квартирах.

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Комментарии
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Евгений Марковский
Как же достали эти дикари, братья Путина!!!
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8 час.
Марина
В метро толпы неряшливых и грязных мигрантов ведут себя нагло кричат толкаются на русском не говорят. Болезни разносят и антисанитарию. России нужны специалисты , а не тупые и ленивые мигранты. Их опять стало слишком много и это опасно.
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8 час.
Лебедев Андрей Юрьевич
Мочить...
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29 мин.

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