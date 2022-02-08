Техконтролер FIS о дисквалификациях за комбинезоны на Олимпиаде-2022: «Информацию о нарушениях у соперников запустили конкурирующие команды»

Техконтролер Международной федерации лыжного спорта (FIS) Агнешка Бачковска, отвечавшая за проверку костюмов прыгунов с трамплина в смешанном командном турнире на Олимпиаде в Пекине, объяснила причину дисквалификации нескольких сильнейших команд.
Техконтролер Международной федерации лыжного спорта (FIS) Агнешка Бачковска, отвечавшая за проверку костюмов прыгунов с трамплина в смешанном командном турнире на Олимпиаде в Пекине, объяснила причину дисквалификации нескольких сильнейших команд.
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