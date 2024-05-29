Севастопольцам рекомендуют дышать ртом и не глубоко

Сегодня маскировочного дыма в акватории будет много – запах у него очень неприятный, но не вредный. Утром губернатор города Михаил Развожаев предупредил: «В районе Севастопольской бухты флот проводит тренировки по задействованию систем оповещения и установке дымовых завес (применения табельных средств маскировки)».