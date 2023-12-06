Со следующего года в России можно будет использовать российские ЦФА в международных расчетах

Согласно заявлению председателя комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолия Аксакова, с 2022 года в России будет разрешено использование цифровых финансовых активов (ЦФА) для проведения международных финансовых операций.
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