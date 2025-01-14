Еще одному фигуранту дела о порыве дамбы в Уссурийске предъявлено обвинение

В Приморье главному инженеру АО «Уссурийское предприятие тепловых сетей» Виталию Карпову предъявлено обвинение в халатности, повлекшей загрязнение почв нефтепродуктами, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Приморскому краю.
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