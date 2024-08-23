Сотрудники полиции и Следственного комитета Алагирского района приняли участие в мероприятии, приуроченном ко Дню Государственного флага России с воспитанниками правоохранительно -патриотической смены «Патриот...

В день проведения патриотической акции воспитанники правоохранительно-патриотической смены «Патриот-2024» в рамках торжественного построения у здания республиканского детского лечебно-реабилитационного центра «Тамиск» под звуки гимнов подняли флаги Российской Федерации и Республики Северная Осетия-Алания.