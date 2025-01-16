Сотрудник «Смоленскэнерго» получит страховую выплату за травмы в ДТП на служебном авто

Водитель не справился с управлением и вылетел на «встречку» Государственная инспекция труда в Смоленской области провела расследование несчастного случая, который произошел с сотрудником филиала ПАО «Россети Центр» – «Смоленскэнерго».
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