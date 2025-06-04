В Бийске врачи спасли двухлетнего мальчика, который съел таблетки вместо конфет

Ребенку промыли желудок В Бийске реанимационная бригада спасла двухлетнего мальчика, который проглотил таблетки, перепутав с конфетами, сообщили в телеграм-канале станции скорой медицинской помощи наукограда.
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