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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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Уважаемая Татьяна Михайловна

Уважаемая Татьяна Михайловна! Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником — Днём учителя! Ваш труд, как классного руководителя, бесценен.

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