Степени тяжести флирта

Как определить степень флирта? Какие критерии? Флирт бывает легким, средним и тяжелым. В некоторых ситуациях, когда свободные люди познакомились в компании, на досуге, степень флирта почти не имеет значения, имеет значение обмен конкретными шагами.
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