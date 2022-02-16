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Победителю — кубок: лучшее сервисное отделение выбрали в локомотивном депо "Сибирцево"

Победителю — кубок: лучшее сервисное отделение выбрали в локомотивном депо "Сибирцево"

Необычную систему мотивации сотрудников создали в сервисном локомотивном депо (СЛД) "Сибирцево". С 2022 года лучшее отделение по итоговым показателям эффективности труда будет награждаться своеобразным кубком с символикой золотого локомотива.

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