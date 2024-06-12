Британия предоставит Киеву новый пакет помощи на 242 млн фунтов

Global Look Press/Martyn Wheatley/Keystone Press Agency Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе саммита стран G7 в Италии объявит о выделении Украине нового пакета помощи в размере 242 млн фунтов (около $309 млн).
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