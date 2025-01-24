Арнольд Шварценеггер собрал 300 тысяч евро для пожарных Лос-Анджелеса

Артист устроил благотворительный аукцион Известный голливудский актер и экс-чиновник Арнольд Шварценеггер пожертвует 300 тысяч евро (это около 31 миллиона рублей) спасателям Лос-Анджелеса, борющимся с лесными пожарами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии