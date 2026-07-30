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Зеленский впервые после обострения отношений посетил Польшу. Он не стал встречаться с отобравшим у него орден президентом

Зеленский впервые после обострения отношений посетил Польшу. Он не стал встречаться с отобравшим у него орден президентом

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Польшу. В ходе визита он нарушил дипломатический протокол, проведя переговоры с премьер-министром страны Дональдом Туском и проигнорировав встречу с президентом Каролем Навроцким, заявил бывший посол Польши на Украине Ян Пекло.

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