Президент Украины Владимир Зеленский посетил Польшу. В ходе визита он нарушил дипломатический протокол, проведя переговоры с премьер-министром страны Дональдом Туском и проигнорировав встречу с президентом Каролем Навроцким, заявил бывший посол Польши на Украине Ян Пекло.
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