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Царьград

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Спрос на туризм в России: Майские праздники-2025 превышают прошлый год на 42%!

Спрос на туризм в России: Майские праздники-2025 превышают прошлый год на 42%!

В 2025 году спрос на турпоездки по России вырос на 42% в майские праздники. Лидируют Краснодарский край, Санкт-Петербург и Москва.

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