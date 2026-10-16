В ряде домов Приволжского района Казани с 9:00 22 октября до 11:00 23 октября понизят давление воды. Причина — подключение водопровода к централизованным городским сетям.
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