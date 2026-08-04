Суд признал украинских националистов пособниками нацистов в военных преступлениях

Тверской суд Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры Российской Федерации и признал участников украинского националистического движения, включая Степана Бандеру и Романа Шухевича, а также Организацию украинских националистов (ОУН) и Украинскую повстанческую армию (УПА), пособниками нацистской Германии в военных преступлениях против советского народа в годы Великой Отечественной войны.