Армения большая – на всех хватит: Пашинян на пороге катастрофы

Согласия по картам нетЗангезурский коридор сейчас самый взрывоопасный участок Кавказа. Азербайджану контроль над 40-километровым участком армянской территории необходим для элементарного снабжения своего эксклава – Нахичеванской автономной республикой.
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