В 6 районах Ярославской области ввели режим ЧС из-за отключений электричества

Очередной снегопад, пришедший 11 января, нарушил энергоснабжение в Ярославской области.Режим ЧС ввели в Борисоглебском, Рыбинском, Ростовском, Угличском и Ярославском районах, а также городе Переславль-Залесский.
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