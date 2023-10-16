«Новая политика». Крупнейший музей естественной истории уберет все скелеты из экспозиций

Руководство Музея естественной истории в Нью-Йорке, называемого также Американским музеем естествознания, намерено в ближайшее время убрать со всеобщего обозрения скелеты и останки людей, а заодно предметы, изготовленные из человеческих костей.
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