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«Новая политика». Крупнейший музей естественной истории уберет все скелеты из экспозиций

«Новая политика». Крупнейший музей естественной истории уберет все скелеты из экспозиций

Руководство Музея естественной истории в Нью-Йорке, называемого также Американским музеем естествознания, намерено в ближайшее время убрать со всеобщего обозрения скелеты и останки людей, а заодно предметы, изготовленные из человеческих костей.

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