Как быстро освежить постельное бельё без стирки

Делимся полезными советами, как одновременно освежить постельное белье и сэкономить свое время. Безусловно, предложенные методы не заменят полноценного очищения ткани в стиральной машине, однако помогут освежить ее в перерывах между стирками.
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