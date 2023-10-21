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Журнал «Профиль»

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В ФРГ пожаловались на переплату за поставки газа в 3-4 раза

В ФРГ пожаловались на переплату за поставки газа в 3-4 раза

ФРГ переплачивает за текущие поставки газа в страну в 3-4 раза. О расходах при покупке энергоресурса сообщила депутат бундестага от фракции "Альтернатива для Германии", член парламентского комитета по вопросам энергетики и защиты климата Штеффен Котре.

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