В ФРГ пожаловались на переплату за поставки газа в 3-4 раза

ФРГ переплачивает за текущие поставки газа в страну в 3-4 раза. О расходах при покупке энергоресурса сообщила депутат бундестага от фракции "Альтернатива для Германии", член парламентского комитета по вопросам энергетики и защиты климата Штеффен Котре.