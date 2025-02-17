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Волонтерский центр «По Зову Сердца» Законодательного Собрания ЯНАО отправил 70 посылок бойцам СВО в преддверии Дня защитника Отечества

Волонтерский центр «По Зову Сердца» Законодательного Собрания ЯНАО отправил 70 посылок бойцам СВО в преддверии Дня защитника Отечества

В каждой посылке находятся предметы первой необходимости, средства личной гигиены и специфические продукты, такие как оленья тушенка, консервы из северной рыбы и сладости к чаю.

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