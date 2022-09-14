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Евросоюз обнародует антикризисные меры для сдерживания скачка цен на энергоносители

Евросоюз обнародует антикризисные меры для сдерживания скачка цен на энергоносители

В среду Европейский союз обнародует планы по изъятию непредвиденной прибыли от энергетических компаний и сокращению потребления электроэнергии по всему блоку в пакете, предназначенном для защиты граждан и предприятий от роста цен на энергоносители .

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