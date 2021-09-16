Образ на все случаи жизни: Кейт Миддлтон в бежевом жакете и темно-синих брюках встретилась с британскими военными

Кейт МиддлтонLegion-Media Кейт Миддлтон возвращается к своим обязанностям после летних каникул. Повод для первого рабочего визита был весьма важным: герцогиня Кембриджская встретилась с британскими военными, которые помогали эвакуировать жителей Афганистана в августе, когда власть в стране захватили талибы.
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