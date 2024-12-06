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Министр культуры Литвы Бирутис призвал не изолироваться от России

Министр культуры Литвы Бирутис призвал не изолироваться от России

Министр культуры Литвы Шарунас Бирутис высказался против изоляции от российской культуры, подчеркнув важность соседских отношений и напомнив о значительном количестве русских граждан, проживающих в Литве, которые лояльны своей родине.

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