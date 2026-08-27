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Хирург Анисимов: на старение лица и шеи влияет прочность соединительных тканей

Хирург Анисимов: на старение лица и шеи влияет прочность соединительных тканей

Старение лица и шеи зависит от прочности соединительной ткани. Об этом «Газете.Ru» рассказал пластический хирург, кандидат медицинских наук, доцент кафедры пластической хирургии Академии постдипломного образования ФМБА России Алексей Анисимов.

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