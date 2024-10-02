Продлить молодость: правила ухода за кожей 40+

С возрастом обменные процессы в организме замедляются, что негативно сказывается на состоянии кожи. После 40 лет уровень коллагена снижается, и это приводит к появлению морщин, потере упругости и «размыванию» овала лица.
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