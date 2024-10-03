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Люди поменяли свои дома за круизные билеты, но лайнер пробыл на ходу всего несколько часов

Люди поменяли свои дома за круизные билеты, но лайнер пробыл на ходу всего несколько часов

Стоимость эпического путешествия длиной в три года на лайнере The Odyssey достигает 260 тысяч евро. Некоторые из пассажиров решились продать за билеты свои дома — и вот, после долгой стоянки в Белфасте, лайнер наконец-то отправился в океан.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
А  на  кой чёрт нам их заботы? Больше писать не о че5м?
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