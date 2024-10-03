Люди поменяли свои дома за круизные билеты, но лайнер пробыл на ходу всего несколько часов

Стоимость эпического путешествия длиной в три года на лайнере The Odyssey достигает 260 тысяч евро. Некоторые из пассажиров решились продать за билеты свои дома — и вот, после долгой стоянки в Белфасте, лайнер наконец-то отправился в океан.
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