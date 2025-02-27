В ДНР перехватили радиопереговоры командиров ВСУ, отправляющих бойцов на гибель

Народная милиция Донецкой Народной Республики (ДНР) перехватила радиопереговоры между представителем командно-наблюдательного пункта батальона с позывным Сигма и командующими позициями ВСУ с позывными Селезень и Качур в районе Красноармейска.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии