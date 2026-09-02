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Врач объяснила, по каким признакам комары выбирают жертву

Врач объяснила, по каким признакам комары выбирают жертву

Комары ориентируются на углекислый газ, который человек выдыхает, на тепло тела и на летучие вещества, выделяемые кожей Вопрос о том, какая группа крови привлекает комаров, часто становится предметом мифов.

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