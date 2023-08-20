На каком основании после массы обращений местных жителей эта откровенная русофобка до сих пор не просто на свободе и в директорском кресле, а не в тюрьме?

Это не единственный случай. Похоже народ России уже превратили в рабов, которых уничтожают и над которыми издеваются все кому не лень, даже украинцы-бандеровцы.

лина любимцева

Так она малыми детьми ШАНТАЖИРУЕТ?!! Вот тварь... Отправить ее на бандэровскую сторону, пинком под зад - И ПОШЛА ОНА ВОН!!... Родителям детей следует массово ПОКИНУТЬ ЭТОТ ДЕТСКИЙ САД, и написать на нее коллективное заявление. А лучше всего предоставить видеозаписьЮ где она угрожает детьми.... ЭТА БАНДЭРОВКА ОПАСНА!! Они же невменяемые...