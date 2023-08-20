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На каком основании после массы обращений местных жителей эта откровенная русофобка до сих пор не просто на свободе и в директорском кресле, а не в тюрьме?

На каком основании после массы обращений местных жителей эта откровенная русофобка до сих пор не просто на свободе и в директорском кресле, а не в тюрьме?

  "Погиб на СВО? Ну и поделом", — заявила вдове погибшего русского солдата директриса "Если с моими детьми на Украине что-то случится, то не забывайте о том, что ваши дети тоже у меня", - заявила директор русского детского сада, украинка Шелар.

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Комментарии
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igor kim
Это не единственный случай. Похоже народ России уже превратили в рабов, которых уничтожают и над которыми издеваются все кому не лень, даже украинцы-бандеровцы.
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12 час.
лина любимцева
Так она малыми детьми ШАНТАЖИРУЕТ?!! Вот тварь... Отправить ее на бандэровскую сторону, пинком под зад - И ПОШЛА ОНА ВОН!!... Родителям детей следует массово ПОКИНУТЬ ЭТОТ ДЕТСКИЙ САД, и написать на нее коллективное заявление. А лучше всего предоставить видеозаписьЮ где она угрожает детьми.... ЭТА БАНДЭРОВКА ОПАСНА!! Они же невменяемые...
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8 час.
лл
лина любимцева
За 30 лет после развала СССР в России слишком много  наплодилось этих русофобских тварей.
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8 час.

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