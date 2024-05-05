Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Шойгу поздравил участвовавших в освобождении Очеретино бойцов

Шойгу поздравил участвовавших в освобождении Очеретино бойцов

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу направил участвующим в специальной военной операции воинской части и соединениям телеграммы, в частности, 74-й отдельной гвардейской мотострелковой Звенигородско-Берлинской орденов Суворова и Кутузова бригаде, 433-у мотострелковому Краснознаменному полку имени Донского казачества и 35-ю гвардейскую Волгоградско-Киевскую ордена Ленина Краснознаменную орденов Суворова и Кутузова II степени отдельную мотострелковую бригаду.

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