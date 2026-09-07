Москва продолжает "угнетать" Таджикистан. Но по-новому. У России появился ещё один "дотационный субъект".
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С другой стороны... А что могут написать эти азиаты? Ну и какие у них достижения за всю многовековую их цивилизацию? Никаких... Кто-то же должен ответить за бездарность нации... Ясно, что не они во всём виноваты... Тогда кто? Надо кого-то назначить! Аллах и Россия!
Сколько всего написано про Азиатские республики в русском сегменте интернета... И какие они неблагодарные и про их беспредел... А теперь еще и про дотации этих республик... А почему ни слова о дотации республики Беларусь у нас не обсуждается? Я молчу об оборонной договоренности, где Россия берет на себя основные траты на оборону союзного государства Беларусь! А вот кто нибудь в курсе, что Россия продает нефть Беларуси по себестоимиости нефти на скважине, плюс транспортировка... Про цены на газ для Беларуси вообще не стоит вспоминать... А ведь Батька до сих пор Крым не признал территорией РФ, да и в войне против коллективного запада тоже пока находится в стороне? Я не о том, чтобы предьявить претензии беларусам, нет... Я о том, что у нас не мало соседей, бывших наших сограждан, с кем нам надо вести грамотно дела... Напомню, что в попытке переворота в Белоруссии, в августе 2020 года, Батька тогда обвинил Россию и не просто так он тогда арестовывал граждан России в аэропорту Минска? Мне не ясно отчего мы должны содержать Беларусию?
Выгнать всех среднеазиатов из России .пусть научатся работать хорошо и много в их республиках.а не сидеть в чайхане целыми днями.меньше плодится и не рассчитывать на чужую помощь.Никакой помощи от России не должно быть ,пусть ждут помощь от их властей. В стране полный бардак и есть полная уверенность за кого не надо голосовать.
Депортировать всех таджиков!!! Установить границу, забор из колючей проволоки, контрольно следовую полосу и видеонаблюдение!!! Только визовый режим!!! Посмотрим как они запоют!!!
ТМ Может и в самом деле пора завязать с "угнетением Таджикистана". Просто закрыть границу и пусть они сами себя и угнетают там на собственной родине/территории... Никому и ничего Россия по сути не должна и никого "угнетать" НЕ желает...