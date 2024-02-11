Глава МО Эстонии: страна продолжит строительство линии обороны на границе с РФ

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что его страна, несмотря на заявления президента России Владимира Путина в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, планирует продолжить создание линии обороны на границе с РФ.
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