Глава МО Эстонии: страна продолжит строительство линии обороны на границе с РФ

ВП

Валерий Путря

Один персонаж из страны "У" уже строил "линию обороны" (кличка "Куля в лоб", он же - яйцы-нюх) ))))) Построил качественно, - коттеджик в Майами удался на славу. Горячему эстонскому парнишке, Х.Певкуру пример пришелся по вкусу )))))