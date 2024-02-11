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Глава МО Эстонии: страна продолжит строительство линии обороны на границе с РФ

Глава МО Эстонии: страна продолжит строительство линии обороны на границе с РФ

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что его страна, несмотря на заявления президента России Владимира Путина в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, планирует продолжить создание линии обороны на границе с РФ.

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Комментарии
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ВП
Валерий Путря
Один персонаж из страны &quot;У&quot; уже строил &quot;линию обороны&quot; (кличка &quot;Куля в лоб&quot;, он же - яйцы-нюх) ))))) Построил качественно, - коттеджик в Майами удался на славу. Горячему эстонскому парнишке, Х.Певкуру пример пришелся по вкусу )))))
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