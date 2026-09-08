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XPeng запустил завод по производству роботов IRON — первый экземпляр сошел с линии самостоятельно

XPeng запустил завод по производству роботов IRON — первый экземпляр сошел с линии самостоятельно

Человекоподобный робот компании XPeng / © XPeng  XPeng ввела в эксплуатацию производственные линии для человекоподобного робота IRON, ознаменовав переход от разработки прототипов к специализированному производству таких машин.

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