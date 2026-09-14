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ВС запретил «добавлять» обвинение преступникам, выданным из-за границы

ВС запретил «добавлять» обвинение преступникам, выданным из-за границы

Верховный суд запретил добавлять обвинение преступникам, задержанным за границей и выданным России, если это не было согласовано со страной, в которой был пойман злоумышленник .

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