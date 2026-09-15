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Царьград

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Понукалин сообщил о росте вакансий с командировками на 28% к 2026

Понукалин сообщил о росте вакансий с командировками на 28% к 2026

HR-специалист Илья Понукалин отметил, что число вакансий, требующих готовности к командировкам, выросло на 28% за три года.

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