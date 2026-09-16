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Живая Кубань

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Пострадавший после атаки БПЛА дом в Краснодаре почти восстановили. Что уже сделано?

Пострадавший после атаки БПЛА дом в Краснодаре почти восстановили. Что уже сделано?

Пострадавший после атаки БПЛА дом в Краснодаре почти восстановили. Что уже сделано?В Краснодаре приводят в порядок многоэтажку в Карасунском округе, которая пострадала от удара беспилотника в ночь на 24 августа.

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