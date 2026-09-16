Пострадавший после атаки БПЛА дом в Краснодаре почти восстановили. Что уже сделано?В Краснодаре приводят в порядок многоэтажку в Карасунском округе, которая пострадала от удара беспилотника в ночь на 24 августа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Великий миротворе...
- Российские пенсио...
- Срочно: перестано...
Загрузка комментариев…