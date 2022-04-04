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Теннисисты Медведев и Рублев потеряли позиции в чемпионской гонке ATP

Теннисисты Медведев и Рублев потеряли позиции в чемпионской гонке ATP

Maksim Konstantinov/Global Look Press  Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев потеряли позиции в чемпионской гонке Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия рейтинга опубликована на официальном сайте организации.

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