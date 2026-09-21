Небо Украины в огне: РФ жестко наказала за атаки БПЛА городов РФ

Массированная атака беспилотников ВСУ на Подмосковье в ночь на 20 сентября не осталась без последствий.
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