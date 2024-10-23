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В США испугались «спирали смерти в обороне»

В США испугались «спирали смерти в обороне»

RS: США могут остаться без авиации и флота из-за роста стоимости вооружения Военно-промышленный комплекс (ВПК) Соединенных Штатов Америки столкнулся с проблемой, при которой каждое новое вооружение стоит намного больше предыдущего.

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