В США испугались «спирали смерти в обороне»

RS: США могут остаться без авиации и флота из-за роста стоимости вооружения Военно-промышленный комплекс (ВПК) Соединенных Штатов Америки столкнулся с проблемой, при которой каждое новое вооружение стоит намного больше предыдущего.
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