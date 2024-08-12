В Нижнем Новгороде обнаружили останцы Триумфальной арки и мостовой

По предварительной информации, части постройки датируются концом 19 века “Время Н” сообщает – в Нижнем Новгороде при проведении земляных работ на улице Советской были обнаружены предположительные останцы Триумфальной арки и мостовой XIX века.
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