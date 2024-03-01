Москалькова: Киев обращался к РФ по вопросу выдачи погибших при крушении Ил-76 Украина уточняла у России, готова ли она отдать тела погибших при падении военного самолёта Ил-76, который был сбит ВСУ над Белгородчиной в январе этого года.
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