Москалькова: Киев обращался к РФ по вопросу выдачи погибших при крушении Ил-76 Украина уточняла у России, готова ли она отдать тела погибших при падении военного самолёта Ил-76, который был сбит ВСУ над Белгородчиной в январе этого года.