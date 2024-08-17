Ирак: о национальной гордости новых месопотамцев

Курдские отряды пешмерга обзаводятся американским оружием В свете назревающей серьезной эскалации в обстановке в связи с известными событиями США перегруппируют силы на Ближнем Востоке таким образом, чтобы обеспечить поддержку Израиля.
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