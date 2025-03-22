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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джордж Расселл об износе шин: «Начал нагонять тех, кто шел впереди, – потом посмотрел в зеркала и увидел Леклера»

Пилот «Мерседеса» высказался о четвертом месте в спринте Гран-при Китая. «Шины играли ключевую роль. Вы видели, как Льюис [Хэмилтон] оказался под давлением, но ему удалось сохранить резину и затем оторваться от всех.

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