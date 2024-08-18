Он остаётся! Он будет здесь жить: реставрация и ремонт уникального ретро-нетбука HP с процессором Hitachi SH3 на борту

﻿﻿Конечно, старые хабрианцы обычно помнят крутые устройства вроде HP Jornada и HPC. Для многих гиков мини-нетбук, работающий на процессоре с необычной и редкой архитектурой, стал настоящим открытием и какое-то время помогал студентам/бизнесменам решать различные задачи.