Михаил Токмаков Вечером 19 марта в отечественной околовоенной блогосфере полыхнуло очередное зарево, сопровождавшееся характерными криками вроде «доколе?!» Это явление не назовёшь редким, более того, оно частенько возникает самопроизвольно на пустом месте, но в данном конкретном случае повод для большого взрыва эмоций нашёлся вполне реальный.
Без договора нет разговора: почему Кремль позволяет себя «обманывать» на переговорах по Украине
Комментарии
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Регина Толстоброва
Да какие это переговоры.
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15 час.
ВК
Валерий Каплун
Цыплят по осени считают, сейчас ясно, что делать далеко идущие выводы еще рано.
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15 час.
Ксения Фотина
Дональд Великолепный с ходу, с пылу, с жару заявил, что может за двадцать пять дней ( что ли? ?) решить вопрос по укре. Но что-то не сообразил хотя бы по примеры российского Президента сесть за стол и в теме боевого гопака ( уж янки-то точно знают всё-всё о сути кровавого конфликта Киева с Москвой?! Недаром такую уйму долларов вбухали в победы напрочь свихнувшихся по всем фазам создателям древних морей и океанов))... и написать план урегулирования проблемы - Минск 3, наподобие Минск 2. Наш-то трудился над Минскими даже во время деловой поездки. И в темпе классического вальса, продумывая каждое па. Ладно, забудем юношески ковбойский вброс в ситуацию Великолепного. И не очень-то будем обращать внимание на требование подписания Киевом о передачи редко земельного богатства непослушным "фулюганом" в адрес главного благодетеля США. Кстати, он, наверное, и сам не знает в каких закутках и в каких коробах хранит Киев свой клад?! Вот проведет выборы нового главы - гетмана, тогда уж Трампу будет полегче : боевитая, овеянная славой укро оппозиция точно сразу же ( может быть и раньше) доложит ему, где хранятся дорогие сердцу Вашингтону природные РЗИ. Решится и вопрос , касаемый АЭС, например Запорожской, которая находится ... под контролем России. Но похоже, долгонько придётся слышать новые и новые условия Вашингтона к упёртому свободолюбивому неслуху. А измученная от перепуга такой новой заокеанской политикой Гейойропа окончательно изойдётся диареей. А там, глядишь, обнаружится и найдётся то самое земельное изобилие. И все, что тому сопутствует? А пока ушлый шоу мэн из Киева "гонит дурочку" шоу мэну из Вашингтона ( елки-палки: они же коллеги !), лозунг наших бойцов один: " Ни шагу назад! Только вперёд! К полной Победе и в плотную к границам Галиции! ) А там " Будем посмотреть": поможет ли галичанская нео нацистская пилюля спасти ЕС от не минуемого ухода в небытие... P.S. Что касается намёка в статье о том, что не играет ли Президент Путин в политико дипломатические игры по аналогии с амерами? Если и так, то и на здоровье. Известно же, что он очень даже любит шутку, как золотой фольклорный фонд нашего народа. А это не только УМНО, а и ОЧЕНЬ КРУГОЗОРНО! 🤡🥷
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7 час.
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