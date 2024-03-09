Михалков требует лишить Пугачеву всего

Ирина Попкова

Что же так зацепило Пугачеву в словах Стаса Михайлова? Может то, что она хотела "приползти", регулярно наведываясь в Россию, а Михайлов четко обозначил ее телодвижения? Находясь в таком достойном возрасте, будучи широко публичным человеком, надо сохранять лицо и собственное достоинство. А видео экс-певицы напомнило собачонку из-под воротни, которую напугал проезжающий автомобиль. И сигналили не ей, а испугу сколько... В этом видео кривляние и испуг старой женщины вызывают лишь брезгливость, к сожалению. Лучше было промолчать, тем более к ней никто напрямую не обращался. В общем, в моих глазах, Пугачева размазала остатки хоть какого-то уважения к ней. Хотя, как я понимаю, ей на уважение...