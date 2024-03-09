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Закон и Порядок

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Михалков требует лишить Пугачеву всего

Михалков требует лишить Пугачеву всего

Ну, это все! После того, как Пугачева вдруг захотела ответить певцу Стасу Михайлову - бессвязной речью, гримасой, якобы старого человека, и голосом старой калоши, сказав при этом, что "нормальные люди в эту страну не вернутся", закрутилось все уже по-серьезному! Госдума на следующий день кипела.

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Комментарии
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Леонид Новосельцев
и на кол эту старуху
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1 д.
Вера артемьева
жить с потрепаной блядью способен только откровенный пидрила.израиловка лелей своих пришельцев они в правильное местечко рванули.достойные граждане достойной территории.
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1 д.
Ирина Попкова
Что же так зацепило Пугачеву в словах Стаса Михайлова? Может то, что она хотела &quot;приползти&quot;, регулярно наведываясь в Россию, а Михайлов четко обозначил ее телодвижения? Находясь в таком достойном возрасте, будучи широко публичным человеком, надо сохранять лицо и собственное достоинство. А видео экс-певицы напомнило собачонку из-под воротни, которую напугал проезжающий автомобиль. И сигналили не ей, а испугу сколько... В этом видео кривляние и испуг старой женщины вызывают лишь брезгливость, к сожалению. Лучше было промолчать, тем более к ней никто напрямую не обращался. В общем, в моих глазах, Пугачева размазала остатки хоть какого-то уважения к ней. Хотя, как я понимаю, ей на уважение...
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1 д.

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